Depois do vídeo bem humorado do pescador da Linha Verde (BR-476) repercutir em Curitiba, mostrando um homem pescando numa espécie de lago que se formou no meio das obras no Atuba, o vereador Professor Euler (PSD) – autor do vídeo – pediu na Câmara a abertura de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as obras que já duram 15 anos na rodovia. É a segunda vez que Euler protocola o pedido de abertura de CPI sobre o tema. A outra foi em 2019, na ocasião do rompimento de contrato da prefeitura com a empreiteira que realizava a obra.

Pelo Regimento Interno da Câmara Municipal, são necessárias 13 assinaturas, dos 38 vereadores da Casa, ou seja, é necessário o apoio de pelo menos um terço dos vereadores ao requerimento para que uma CPI seja instaurada. “Naquela ocasião, em 2019, eu pedi a abertura de CPI, mas obtivemos 11 assinaturas. Agora, estamos trabalhando para conseguir as 13. Dessas, já temos dez assinaturas”, disse Euler em campanha postada nas redes sociais.

Caso sejam recolhidas as assinaturas necessárias, a comissão terá prazo de 180 dias e será integrada por 9 vereadores.

“A interminável Linha Verde está em obras há 15 anos. Moradores, empresários ou quem precisa passar por esta importante via da cidade não aguenta mais. Em 2019, fiz uma série de questionamentos essenciais à Prefeitura e a maioria ficou sem qualquer resposta. Do jeito que está não pode ficar. É indispensável esclarecer diversos pontos do histórico das obras da Linha Verde, e a CPI é a ferramenta adequada para isto”, comentou Professor Euler.

O vereador completou dizendo que a abrangência da CPI se estenderia às gestões anteriores da prefeitura. “Uma CPI é ainda mais necessária para investigar o que fez ou deixou de fazer a atual gestão em seus cinco anos de mandato, mas também para investigar o que as outras gestões fizeram nos dez anos que estiveram à frente desta interminável obra”, escreveu o vereador.

Vídeo do pescador

O vídeo postado nas redes sociais do vereador Professor Euler, em 23 de fevereiro, trouxe uma provocação bem humorada sobre o atraso das obras na Linha Verde. A imagem fechada do vídeo apresenta um diálogo entre um pescador e um narrador, que pergunta se o personagem está cansado de viver a vida na tranquilidade. Ao ampliar a imagem, com uma tomada aérea feita por um drone, a surpresa é que a pescaria ocorre dentro das obras da Linha Verde Norte, na região do Trevo do Atuba, numa espécie de lago que surgiu na obra.

As obras da Linha Verde têm uma previsão de avanço, já que em março uma nova licitação para o trecho paralisado será lançado.

Procurada na ocasião da postagem do vídeo, a assessoria da prefeitura informou que o prefeito não iria se manifestar sobre o assunto. Sobre as obras, a prefeitura informou que em março sai o edital de licitação do trecho que está com obras paralisadas.