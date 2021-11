Logo depois de Paranaguá anunciar o cancelamento do Carnaval 2022, a Prefeitura de Antonina emitiu uma nota informando que também não deve realizar o carnaval no ano que vem. O município reforçou que a pandemia da covid-19 ainda requer cautela por parte de toda a população e a circulação de pessoas em Antonina durante o período de festas pode favorecer a disseminação do vírus.

De acordo com o município, a expectativa é para que os dias de folia retornem somente em 2023. “Antonina decide pela não realização do Carnaval 2022. O momento ainda requer cautela e não é possível ter um ambiente controlado com o ingresso de aproximadamente 60 mil pessoas que Antonina recebe nos cinco dias de Carnaval”, informa a nota.

