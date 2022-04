A temporada do pinhão já começou e as receitas com a famosa semente da Araucária começam a aparecer no Mercado Municipal de Curitiba. Uma delas é a do pastel lançado no último sábado (9) e que têm atraído clientes curitibanos e turistas. O pastel tem formato de pinhão e recheios que combinam a semente com outros ingredientes.

Recheio do pastel, com pinhão e carne seca. Foto: Levy Ferreira/SMCS

A criadora do pastel é Janete Matsumoto, dona da Pastelaria Curitiba. Ela comemora o sucesso das vendas. “O pessoal têm gostado bastante. Os clientes mais antigos aprovaram e a novidade está entre as mais vendidas”, afirma. Ela conta que a ideia surgiu para homenagear Curitiba. “Eu amo tanto essa cidade e quis fazer essa homenagem pra ela”, explicou.

Janete Matsumoto, a criadora do pastel de pinhão. Foto: Levy Ferreira/SMCS

Inovação e paixão pela cidade

Luiz Gusi, secretário municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, avalia que a iniciativa de Janete é um exemplo de inovação e paixão pela cidade. “É gratificante quando essas iniciativas são colocadas em prática e mostram que Curitiba inspira as pessoas. É uma forma diferente e divertida de entregar um produto ou serviço e que proporciona conquistar maior freguesia”, avalia ele.

Os pastéis no formato de pinhão são servidos em dois tamanhos. O tradicional tem 22 centímetros e é vendido por R$ 21. Já a porção de pastéis vem com dez unidades, cada uma com cerca de 10 centímetros, e custa R$ 50. O cliente pode optar por recheios de carne seca com pinhão; palmito, queijo e pinhão; bacon, cheddar, doritos e pinhão; e strogonoff de pinhão.

A Pastelaria Curitiba está no Mercado Municipal desde 1991. O atendimento acontece de terça à sábado das 8h às 18h.

Pastel da Pastelaria Curitiba, que fica no Mercado Municipal. Foto: Levy Ferreira/SMCS

