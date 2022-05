A Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil do Tribunal de Contas da União (TCU) enviou ofício à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) questionando que providências estão sendo tomadas pelos órgãos do governo federal quanto à situação de abandono das praças de pedágio e demais estruturas utilizadas pelas antigas concessionárias no Paraná.

LEIA TAMBÉM – Abandono em praças de pedágio do PR: Dnit é intimado pela Justiça a dar explicações

O TCU também quer saber de que forma essa depreciação imobiliária impactará nas novas concessões rodoviárias. Os ofícios foram enviados depois de inspeção realizada por auditores do TCU nas rodovias paranaenses, que constatou a depredação das estruturas imobiliárias. A inspeção faz parte do processo de análise dos editais de concessão do novo pedágio paranaense.

VIU ESSA? Hepatite misteriosa em crianças tem casos suspeitos investigados no Paraná

Auditores do TCU estiveram no Paraná para inspeção entre os dias 25 e 29 de abril e identificaram que “várias praças de pedágio, balanças de pesagem, serviços de atendimento a usuários e outras edificações estão sendo depredadas”. Os auditores apontam, ainda, que a situação pode se agravar ao longo do tempo, já que não há prazo para que novas concessionárias assumam os trechos rodoviários, e que “além do dano patrimonial à União e ao estado do Paraná, há ainda consequências como a possibilidade de ocorrência de acidentes pela falta de iluminação das praças de pedágio e o risco de atraso no início da operação da nova concessão”.

>> LEIA A MATÉRIA COMPLETA, NA COLUNA DO JORNALISTA ROGER PEREIRA.

Receba nossa Newsletter E-mail * Primeiro Nome * Ao se inscrever, você concorda com nossos Termos de Uso e Política de Privacidade, incluindo o uso de cookies, a transferência de suas informações pessoais para a Tribuna do Paraná e o recebimento de ofertas de produtos e serviços da Tribuna do Paraná. *

Estreias Veja 10 séries e filmes que chegam nesta semana na Netflix Além da Ilusão Lorenzo conta que Bento morreu Pantanal Jove leva Juma com ele para o Rio de Janeiro Destaque da semana Tudo o que você precisa saber antes de ver “Doutor Estranho 2”