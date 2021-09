Morreu na manhã desta sexta-feira (10), em Curitiba, o ex-deputado federal André Zacharow, aos 82 anos. Zacharow esteve em Brasília por três mandatos consecutivos, entre 2003 e 2015. No primeiro mandato, foi eleito pelo PDT. Nos dois seguintes, pelo PMDB.

Nascido em Jaguariaíva, no Norte Pioneiro, Zacharow era filho do pastor Júlio Zacharow, um dos fundadores da Igreja Batista da cidade. O ex-deputado começou a trabalhar em um cartório de Jaguariaíva, mas mudou-se para Curitiba para estudar Ciências Econômicas e, posteriormente, Direito, na Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Fez carreira como professor de economia na UFPR, enquanto, na vida pública, foi auditor-chefe da Itaipu Binacional, diretor do Banco Regional de Desenvolvimento (BRDE) e do Instituto de Previdência do Paraná. Foi presidente da Companhia de Desenvolvimento de Curitiba e chefe do escritório de representação do Paraná em Brasília.

Ao longo de sua vida, Zacharow teve uma intensa participação na comunidade religiosa evangélica, tendo sido presidente da Sociedade Evangélica Beneficente de Curitiba, entidade mantenedora do Hospital Universitário Evangélico de Curitiba da Faculdade Evangélica do Paraná e do Colégio Evangélico de Enfermagem. Presidiu, também, a Comissão de Construção da Primeira Igreja Batista de Curitiba; foi coordenador dos movimentos “Curitiba para Cristo” e “Paraná para Cristo”; coordenador de Cruzadas Evangélicas Internacionais e fundador dos Gideões Internacionais em Curitiba.

O corpo de Zacharow está sendo velado na Primeira Igreja Batista de Curitiba.

