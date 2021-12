O deputado estadual do Paraná Goura Nataj (PDT) publicou em sua conta oficial do Twitter nesta quarta-feira (22) que foi bloqueado pelo perfil oficial do presidente Jair Bolsonaro (PL).

Goura tem deixado claro sua posição contra o presidente em suas redes sociais. No dia 18 de dezembro, ao comentar uma publicação da revista Carta Capital “MDF no RJ pede afastamento de presidenta do Iphan após Bolsonaro confessar interferência pró-Havan”, Goura comentou na rede “um governo tão miliciano que não tem vergonha de confessar seus crimes”.

LEIA TAMBÉM:

>> Bolsonaro vai passar o Réveillon em praia a 178 km de Curitiba. Saiba onde

>> Nova (e mais moderna) urna eletrônica pra eleição de 2022 será feita por empresa de Curitiba

Nesta quarta-feira (22), após descobrir que havia sido bloqueado por Jair Bolsonaro, Goura comentou: “Bloqueado por Bolsonaro, grande dia! Em 2022 vamos bloquear esse sujeito da presidência do Brasil. #ForaBolsonaro!”

Bloqueado por Bolsonaro, grande dia! Em 2022 vamos bloquear esse sujeito da presidência do Brasil. #ForaBolsonaro!#RetrospectivaGo2021 pic.twitter.com/p4xleGKkIH — Goura (@goura_nataraj) December 22, 2021

Web Stories