O deputado estadual Galo (PODE) denunciou durante sessão da Assembleia Legislativa do Paraná desta terça-feira (11) uma possível sabotagem nas operações da balsa que serve o ferry boat de Guaratuba a Matinhos, e vice versa. Segundo o deputado, o serviço tem sofrido muitas reclamações dos usuários, com incrível aumento no tempo de espera, com filas quilométricas nos dois sentidos.

De acordo com Galo, os problemas tiveram início na troca de embarcação, e troca também da empresa operadora das embarcações. O deputado apurou, com a ajuda do DER, que houve sabotagem na balsa em plena travessia. Um ex-funcionário da antiga empresa, que ficou por mais de 20 anos operando o sistema, teria mexido numa peça importante da embarcação, causando transtorno para quem utilizava a balsa no final de semana.

Conforme o deputado Galo, houve uma diminuição de 850 mil veículos transportados pelas balsas por ano para apenas 350 mil, menos da metade da carga anterior, diminuição essa que teria sido determinada pelo Tribunal de Contas do Paraná, para que pudesse haver uma concorrência para exploração do serviço, já que se fosse mantido o número anterior, somente a mesma empresa que explorava o transporte poderia concorrer, por ter essa maior capacidade.

Novas e modernas embarcações da nova empresa operadora, a 3 Mosqueteiros, já estão em avaliação pela Marinha brasileira. O deputado propõe que os novos veículos possam ser colocados em operação para melhorar o atendimento, diminuindo filas e o tempo de espera dos usuários do ferry boat.