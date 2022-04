O deputado estadual paranaense Coronel Lee (DC) sofreu um acidente automobilístico na BR-277, na madrugada desta segunda-feira (18). De acordo com a assessoria do parlamentar, Coronel Lee e a esposa estavam a caminho de Curitiba quando o acidente ocorreu. Ninguém ficou ferido.

Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe do deputado informou que detalhes do acidente serão informadas por Coronel Lee durante sessão plenária na Assembleia Legislativa do Paraná.

