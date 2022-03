Os cinco projetos de lei que reajustam salários de servidores do Tribunal de Justiça do Paraná (TJPR), Ministério Público do Paraná (MPPR), Tribunal de Contas do Estado do Paraná (TCEPR), Defensoria Pública do Estado do Paraná, e de servidores da Assembleia Legislativa do Paraná (Alep) foram aprovados pelos deputados, em primeira votação, nesta segunda-feira (21).

O reajuste tem o objetivo de repor o valor da inflação de maio de 2020 a abril de 2021. Foram 51 depurados presentes na sessão. Cada projeto de reajuste votado teve, pelo menos, 49 votos favoráveis.

O segundo turno da votação deve entrar na pauta da Alep ainda nesta semana. Caso seja aprovada na segunda votação. “Essas reposições já estão consolidadas dentro dos orçamentos dos poderes. Acredito que não sejam apresentadas emendas, pois não há razão para isso. Portanto devemos terminar o processo de votação até a próxima quarta-feira, até porque é justa essa reposição, que é um direito adquirido dos servidores”, disse o presidente da Alep, Ademar Traiano (PSDB).

As porcentagens de aumento nos salários dos servidores seguirá a seguinte ordem:

2,40% a partir de 1.° de janeiro de 2022.

3,32% a partir de 1.° de agosto de 2022.

3,32% a partir de 1.° de dezembro de 2022.

Apesar de favorável às propostas, segundo o portal G1 Paraná, a Oposição informou que vai propor ao Executivo o mesmo percentual de reajuste aos servidores do governo do Paraná. Os salários desses servidores foi congelado entre 2020 e 2021. Nesse caso, a reposição foi de de 3% a partir de janeiro de 2022.

Nenhum dos cinco projetos aprovados altera salários dos deputados estaduais.