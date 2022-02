Mesmo com a troca de empresa que realiza a travessia de ferry boat na região de Guaratuba, o Departamento de Estradas de Rodagem (DER) pede aos motoristas que evitem o serviço de travessia durante o feriado de Carnaval. A sugestão do DER para os veranistas é a utilização de rota alternativa pela BR-376 até Garuva (SC), e de lá seguir pela PR-412 até Guaratuba.

O serviço de travessia passa por um momento de transição e vem sendo operado pela empresa Internacional Marítima desde o dia 10 de fevereiro, por meio de uma contratação emergencial.

LEIA TAMBÉM:

>> Rodoviária de Curitiba deve receber 23 mil passageiros no feriadão de Carnaval

>> Árvore cai, puxa fiação, derruba quatro postes e deixa feridos em praça de Curitiba

A medida foi necessária após ter sido declarada a caducidade do contrato com a operadora anterior, que acumulou problemas com as embarcações e estrutura da travessia, chegando ao ponto de um dos atracadouros ter afundado na baía.

Segundo o DER, já foram observadas melhorias no serviço atual, mas ele está sendo realizado com três embarcações do tipo ferry boat e um conjunto de balsa e rebocador, em apenas dois atracadouros.

Com isso, a formação de filas é inevitável, situação que tende a se agravar com o aumento de visitantes no Litoral paranaense durante o feriado de Carnaval deste ano. A empresa está realizando os reparos nos atracadouros interditados, que devem voltar a ser utilizados nas próximas semanas.

Tão esperada ponde de Guaratuba ainda é incerta

A solução definitiva para a travessia será a Ponte de Guaratuba. O Governo do Estado já contratou e está em andamento o Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) e estudos preliminares de engenharia da obra. Eles deverão validar ou propor alterações para os três traçados mais viáveis apontados em um estudo de viabilidade, já concluído, buscando a melhor solução para a obra do ponto de vista ambiental e técnico.

Com os estudos finalizados, deve ser licitada a elaboração do projeto executivo de engenharia da ponte e a contratação da execução da obra em si.