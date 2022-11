Até o início da tarde desta quarta-feira (30), duas fatais vítimas do deslizamento de terra na BR-376, em Guaratuba foram identificadas e as autoridades ainda estimam pelo menos 30 desaparecidos no local do acidente. Seis pessoas foram resgatadas com vida.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, cerca de seis carretas e 10 carros foram arrastados pela lama, no km 669. Mas, ainda não é possível dar um número preciso com relação a quantos veículos e quantas pessoas estavam nestes veículos.

“A gente não tem como precisar o número exato de vítimas porque o veículo vai de uma pessoa que poderia estar dentro do veículo à cinco pessoas, então essa avaliação não foi possível. Por isso a gente tá trabalhando com a hipótese de termos de 30 a 50 (vítimas), Coronel Manoel Vasco, do Corpo de Bombeiros.

As equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária Federal e concessionária seguem trabalhando no local.

Identificação de vítimas

A Polícia Científica do Paraná trabalha com um Protocolo de Identificação de Vítimas em Desastres (DVI) que atua de duas maneiras, como explica o diretor do Instituto Médico-Legal do Paraná (IML), André Ribeiro Langowiski.

“Primeiro recebemos as famílias para que nos deem informações e maneiras de identificar essas vítimas facilmente. E depois do cadáver encontrado, a segunda etapa é para cruzar essas informações que a família traz com o que nós identificamos” diz o diretor do IML

