Os motoristas que trafegam pela BR-376, em Guaratuba, no litoral do Paraná, já podem conferir uma novidade. Um sistema semafórico alerta sobre bloqueios na rodovia. Os equipamentos também estão presentes em Tijucas do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba. Os semáforos foram instalados pela Arteris Litoral Sul, concessionária responsável pelo trecho.

O funcionamento dos equipamentos é bem simples. Quando o semáforo piscar na cor amarela, significa que o trânsito vai estar parado logo à frente. A orientação é que ao visualizarem o sinal, os motoristas redobrem a atenção e reduzam a velocidade. ( ver lista abaixo)

Os dispositivos são acionados pelo Centro de Controle Operacional, em São José dos Pinhais, quando os operadores observam trânsito parado. Entre os trechos está a curva da santa, local palco de diversos acidentes graves.

Sistema semafórico alerta sobre bloqueios na rodovia. Foto: Divulgação/ Arteris Litoral Sul.

Onde estão os novos semáforos?

Tijucas do Sul

km 659,9 sul (lado direito)

km 661,1 sul (ladro direito)

Guaratuba

km 663,6 sul (lado direito)

km 664,2 sul (lado esquerdo)

km 665,0 sul (lado esquerdo)

km 665,3 sul (lado esquerdo)

km 665,7 sul (lado esquerdo)

km 666,1 sul (lado direito)

km 667,6 sul (lado esquerdo)

km 668,3 sul (lado direito)

