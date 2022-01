O Aplicativo Saúde Já se tornou a principal ferramenta de informação e registro da vacinação contra a covid-19 para os moradores de Curitiba. É lá que a população está sendo comunicada sobre a data para receber a dose de reforço.

Diferente da segunda dose, a data para a dose de reforço não consta na aba “próximas vacinas” da carteira digital, pois trata-se de uma dose extra, além do calendário primário.

A convocação com a data da aplicação é enviada por mensagem, pessoas que não têm a função de notificação ativadas dentro do aplicativo, não recebem os alertas quando chegam novas mensagens, por isso é preciso estar atento e consultar sempre o Saúde Já.

São enviadas para o aplicativo as mensagens de aviso de novas doses para o titular do cadastro e para todos os seus dependentes cadastrados. A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) ensina o caminho para consultar se você já foi convocado basta seguir o passo a passo:

1) Fazer login no Aplicativo Saúde Já Curitiba (pelo smartphone, ou pelo site);

2) Clicar no campo “Mensagens” (lado esquerdo da tela, com o ícone no formato de envelope, logo abaixo dos dados cadastrais do titular);

3) A tela seguinte vai mostrar a caixa de entrada de “Vacinas”;

4) Se tiver uma mensagem com o título “Dose de reforço vacina contra Covid” clique em cima e irá aparecer a mensagem com o nome do convocado, data da vacinação e orientações.

A SMS está enviando as mensagens para novos grupos convocados para a antecipação da dose de reforço, readequando gradativamente para chegar ao prazo recomendado pelo Ministério da Saúde (120 dias), e orienta para que a população fique atenta ao aplicativo Saúde Já.

Antes de procurar uma unidade de saúde, o usuário deve conferir quais locais farão a aplicação no site Imuniza Já, visto que alterações desses pontos são feitas de acordo com o público estimado para receber vacina a cada dia. Não é necessário apresentar a mensagem recebida no aplicativo para ser vacinado, desde que esteja dentro do período convocado.

Perdeu a data?

Não tem problema, a SMS tem mantido a repescagem contínua para a aplicação da vacina contra a covid-19, a estratégia é para oportunizar que todos completem o ciclo vacinal.



