A Biblioteca Pública do Paraná divulgou nesta segunda-feira (07) a relação com as obras mais emprestadas pelos leitores no mês de janeiro. Segundo o levantamento, foram registrados 4.865 empréstimos durante o período, incluindo os realizados na Biblioteca Mário Lobo — sucursal da BPP em Paranaguá — e os livros em Braille.

“Estamos animados com a retomada da circulação do público pela BPP, incluindo as salas de leitura, gibiteca, auditório, mesas de jogos e a Seção Braille”, afirma Luiz Felipe Leprevost, diretor da BPP. “Além das ações e programação cultural, que seguirão ocorrendo ao longo do ano, é importante ressaltar que a preservação, o empréstimo de livros e o incentivo à leitura são funções primordiais da Biblioteca”.

Para empréstimo, renovação e devolução de livros, é possível visitar a BBP de segunda a sexta-feira (8h30 às 20h) e aos sábados (8h30 às 20h). Para o cadastro de novos leitores ou renovação no cadastro do leitor é necessário apresentar um documento de identificação, comprovante de residência e o pagamento de taxa no valor de R$ 2,50. Mais informações estão disponíveis pelos telefones (41) 3221-4971 / 4973.

Confira a lista:

17 empréstimos

1984

George Orwell

10 empréstimos

Harry Potter e o Cálice de Fogo

J. K. Rowling

9 empréstimos

Relato de um Certo Oriente

Milton Hatoum

Amor & Gelato

Jenna Evans Welch

8 empréstimos

Uma Dama Fora dos Padrões

Julia Quinn

Escravidão: Do Primeiro Leilão de Cativos em Portugal até a Morte de Zumbi dos Palmares

Laurentino Gomes

Jogos Vorazes

Suzanne Collins

Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã

Yuval N. Harari

Os Irmãos Karamázov

Fiódor Dostoiévski

A Sutil Arte de Ligar o Foda-se

Mark Manson

