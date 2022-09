Motoristas que passarem pela região do Centro Cívico na quarta-feira (7) deverão ficar atentos às mudanças no trânsito para o tradicional desfile da independência do Brasil na Avenida Cândido de Abreu. Para garantir a segurança dos participantes, as vias que dão acesso à avenida ficarão totalmente bloqueadas das 6h às 15h.

O evento acontece das 9h às 12h e terá cerca de três mil integrantes das forças armadas e de outras instituições de Curitiba cruzando a avenida. Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) e oficiais da Polícia Militar estarão posicionados ao longo do percurso para dar apoio e orientação aos motoristas.

7 de Setembro em Curitiba

Confira abaixo as ruas que terão bloqueios por causa do 7 de setembro em Curitiba!

Trajano Reis (nos cruzamentos com a Inácio Lustosa e a Paula Gomes);

Carlos Cavalcanti (nos cruzamentos com a Duque de Caxias, a Mateus Leme, a Barão do Cerro Azul, a Riachuelo e a Presidente Farias);

Luiz Leão (no cruzamento a Conselheiro Araújo);

Amintas de Barros (no cruzamento com o Largo Bittencourt);

Francisco Scremin (no cruzamento com a Brasilino Moura);

Albano Reis (no cruzamento com a Mateus Leme);

José Sabóia Cortes (no cruzamento a Euclides Bandeira);

Mateus Leme (nos cruzamentos com a Deputado Mário de Barros, Benedito Nicolau dos Santos, Coronel Agostinho Macedo, Lysímaco Ferreira da Costa e Aristides Teixeira);

Barão de Antonina (nos cruzamentos com a Nilo Peçanha e a Duque de Caxias);

Padre Antônio (no cruzamento com Agostinho Leão Júnior);

Carlos Eduardo Leão (no cruzamento com a General Carneiro);

Mauá (nos cruzamentos com a João Gualberto e a Campos Salles);

João Gualberto (no cruzamento com a Augusto Severo);

Campos Salles (nos cruzamentos com a Augusto Severo, a Constantino Marochi e a Deputado Mário de Barros);

Euzébio de Motta (no cruzamento com a Rocha Pombo);

Augusto Severo (nos cruzamentos com a Alberto Folloni e a Marechal Hermes);

Deputado Mário de Barros (nos cruzamentos com a Marechal Hermes e a Alberto Folloni);

Moyses Marcondes (nos cruzamentos com a Colombo e a Marechal Mallet);

Colombo (nos cruzamentos com a Manoel Eufrásio e a Irmã Júlia);

Ricardo Lemos (nos cruzamentos com a São Pio e a Guaratuba);

Guaratuba (nos cruzamentos com a Francisca de Paula e a São Sebastião);

Benjamin Zilli (nos cruzamentos com a Alberto Folloni e a Eurípedes Garcez do Nascimento).