Mesmo com o tempo instável nesta quarta-feira (7), o tradicional desfile de 7 de Setembro, que que neste ano marca a data dos 200 anos da Independência do Brasil, foi realizado em Curitiba, no Centro Cívico. O desfile começou por volta das 9h, com alunos de escolas civis e militares, viaturas históricas, jipeiros, agremiações e a marcha do Exército, Marinha, Aeronáutica e polícias civis e militares. Cerca de 4800 pessoas desfilaram.

O desfile desta quarta-feira, na Avenida Cândido de Abreu, é o primeiro a ser realizado após a pandemia, que impediu a realização das comemorações por dois anos seguidos.

Para o secretário de Segurança Pública do Paraná, Wagner Mesquita de Oliveira, o momento é importante para demonstração do civismo. “Hoje, realizar esse evento, quanto mais nesse momento, em que a gente precisa de união dentro da sociedade brasileira, paranaense também, é uma enorme satisfação. É o congraçamento da família e da cidadania”, disse o secretário.

Segundo o coronel Hudson Leôncio Teixeira, comandante-geral da Polícia Militar (PM), o momento é de grande importância para a PM e para a população demonstrar o seu patriotismo.

Autoridades presentes, entre eles o prefeito de Curitiba, Rafael Greca, e o governador Ratinho Jr. Foto: Cassiano Ricardo

“Para nós, como militares, é muito importante o bicentenário. A volta aos desfiles, a participação da sociedade, a participação das escolas cívico-militares, a participação dos colégios estaduais. É um momento de festa, um momento de felicidade. A gente percebe nas pessoas o sentimento de patriotismo. Nos sentimos honrados com a volta do desfile”, disse o cornonel.

Durante o desfile do bicentenário da Independência, o trânsito teve bloqueio na região do Centro Cívico. Equipes da Segurança Pública do Paraná orientaram motoristas e população. Até drones foram utilizados para garantir a segurança das autoridades presentes. Foram 3 horas de desfile.

Desfile de 7 de setembro em Curitiba. Foto: Gerson Klaina Desfile de 7 de setembro em Curitiba. Foto: Gerson Klaina Desfile de 7 de setembro em Curitiba. Foto: Gerson Klaina

Desfile de 7 de setembro em Curitiba. Foto: Gerson Klaina Desfile de 7 de setembro em Curitiba. Foto: Gerson Klaina Desfile de 7 de setembro em Curitiba. Foto: Gerson Klaina Desfile de 7 de setembro em Curitiba. Foto: Gerson Klaina Desfile de 7 de setembro em Curitiba. Foto: Gerson Klaina Desfile de 7 de setembro em Curitiba. Foto: Gerson Klaina Desfile de 7 de setembro em Curitiba. Foto: Gerson Klaina