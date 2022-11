Mesmo quase um mês depois do desmoronamento de pedras que ocorreu no dia 15 de outubro que bloqueou a pista da BR-277 na altura do km 42, no sentido Litoral do Paraná, congestionamentos seguem prejudicando motoristas que transitam pela rodovia.

Na manhã deste sábado (12), para percorrer 20 quilômetros, o condutor chegou a ficar duas horas em trânsito lento. A informação é da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

LEIA TAMBÉM:

>> Suposta exclusão de arquivos de computadores do Planalto é investigada

>> Bombeiros alertam veranistas: 85% dos afogamentos podem ser evitados

Segundo a PRF, na altura de São José dos Pinhas, na Região Metropolitana de Curitiba, sentido Curitiba para o litoral do Paraná, entre o km 62 e o km 42, longas filas se formaram. Já no km 42, local exato do desmoronamento de pedras há o desvio dos veículos para a pista sentido Curitiba em pista simples.