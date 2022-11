Um deslizamento de terra na BR-116, sentido São Paulo, deixa o trânsito bloqueado no início da tarde desta segunda-feira (28). O deslizamento de terra ocorreu no quilômetro 51, na região de Campina Grande do Sul, região metropolitana de Curitiba.

A pista precisou ser fechada no sentido São Paulo. Motoristas que estão a caminho do estado vizinho estão pegando muita chuva, reflexo do alerta vermelho emitido pelo Inmet para a região.

⚠️Atenção, motoristas!



Deslizamento de terra no km 51, em Campina Grande do Sul, sentido São Paulo, interdita faixas central e direita.



O tráfego flui com lentidão pela faixa esquerda da via. No momento, há 1,6 km de fila no trecho. pic.twitter.com/ZbRT3157BA — Arteris Régis (@Arteris_ARB) November 28, 2022

