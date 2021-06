Um deslizamento de terra derrubou uma casa na madrugada desta quinta-feira (3), no bairro Jardim Bonfim, em Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba. Uma rede de distribuição de água se rompeu e provocou a queda da terra. As três pessoas que estavam na residência não ficaram feridas e a Defesa Civil avalia se a família vai precisar deixar o local por questão de segurança.

De acordo com informações, a situação ocorreu próximo das 4h da manhã. A casa fica na Rua José Bonfim. A suspeita é de que um vazamento de água na parte de cima de um barranco tenha causado o deslizamento.

Em nota, a Sanepar relatou que uma rede de distribuição de água se rompeu no local e que isso acabou causando o deslizamento. “Sanepar confirma que rompeu uma rede de distribuição de água em Almirante Tamandaré e que este rompimento derrubou um talude de terra em uma residência. O primeiro atendimento para estancar o vazamento já foi feito. Agora nossas equipes estão se deslocando para dar atendimento à família“, de acordo com a nota.

A Defesa Civil de Almirante Tamandaré esteve no local e vai avaliar o estado da residência e do solo. Com o resultado da avaliação, se define se a família poderá permanecer na casa.