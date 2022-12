Um deslizamento de terra no bairro Butiatuvinha, em Curitiba, na manhã desta quarta-feira (21), provocou a morte de um homem de 60 anos por soterramento. Mais duas vítimas também ficaram levemente feridas: um homem de 36 anos e uma outra pessoa não identificada.

Segundo informações da Polícia Militar (PM), quando o acidente ocorreu, por volta das 11h30, o homem trabalhava em uma obra de uma galeria pluvial na Rua João Budel, altura do número 1003. Ele acabou morrendo na hora.

Já as outras duas vítimas, segundo o registro da PM, recusaram atendimento médico por apresentarem ferimentos leves. Por isso, não precisaram ser encaminhadas ao hospital.

