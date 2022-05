As fortes chuvas que atingiram Curitiba e região, entre a noite de terça e madrugada desta quarta-feira (4), provocaram um deslizamento de terra no bairro Alto Pinheiros, em Almirante Tamandaré, na Região Metropolitana de Curitiba. O deslizamento deixou ao menos duas famílias sem ter onde morar. De acordo com vizinhos, o deslizamento ocorreu por volta das 5h40 da manhã e, em um dos casos, dois idosos acabaram sendo soterrados, mas felizmente sem gravidade.

O casal de idosos, João e Roseli, foi um dos impactados pela forte ação das chuvas. Os dois ficaram soterrados dentro de casa e precisaram de ajuda de vizinhos e familiares para conseguir sair do imóvel.

A dona de casa Lilian Czarnik, filha do casal de idosos, precisou agir rápido para retirar os pais da residência invadida pela terra e pela lama. “Acordamos com o barulho, levantamos eu, meu esposo e meu cunhado e fomos até lá. Tudo estava desabando. Arrombamos a porta e tiramos a terra de cima do meu pai. Os vizinhos também ajudaram a retirar e chamaram os bombeiros”, relembrou, ainda assustada, em entrevista ao jornal Bom Dia Paraná, da RPC, desta quarta-feira. O casal de idosos sofreu apenas leves escoriações e foi atendido pelo Siate.

A vizinha Angélica também precisou sair às pressas da casa. Ela procura agora um local para morar segura, junto dos três filhos. “Agora preciso ir atrás da Defesa Civil, pois eu não tenho onde morar com minhas três crianças pequenas”, lamenta.

As casas do local foram interditadas pela Defesa Civil. Equipes do Corpo de Bombeiros e do município atuam no local.

