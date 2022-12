A Delegacia de Delitos de Trânsito (Dedetran) de Curitiba informou neste sábado (3) que abriu um inquérito policial para investigar as responsabilidades e possíveis causas do deslizamento de terra na BR-376 em Guaratuba, no litoral do Paraná. O acidente causou a morte de duas pessoas e deixou outras seis feridas. Segundo informações da RPC, ao menos duas testemunhas do caso devem ser ouvidas pela Polícia Civil ainda hoje. Na sexta-feira (2) os bombeiros encerraram as buscas por novas vítimas no local. A rodovia continua totalmente interditada.

Na quinta-feira (1º) a Coordenação de Controle Externo da Atividade Policial do Ministério Público Federal (MPF) do Paraná também instaurou um “procedimento para apurar eventual responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF)” no deslizamento de terra na BR-376, no município de Guaratuba, litoral do Paraná. Por se tratar de uma área do MPF destinada a fiscalizar a atividade policial, o procedimento aberto não vai investigar a atuação da concessionária que administra o trecho da rodovia, a Arteris Litoral Sul.

