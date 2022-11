Uma morte foi confirmada após o deslizamento na BR-376 que deixou um trecho do quilômetro 669 completamente interditado, em ambos os sentidos, na noite desta segunda-feira (28). Por volta das 19h, houve um bloqueio no trecho por causa das fortes chuvas que atingem região e, instantes depois, o deslizamento de terra que atingiu diversos veículos que estavam parados.

O corpo, sem identificação, foi encontrado por volta das 22h. Na manhã desta terça-feira (29), além do bloqueio total na BR-376, houve outro bloqueio total na BR-277. Ou seja, os principais caminhos sentido litoral estão bloqueados.

Por causa da forte chuva que atingia a região na hora do deslizamento os trabalhos precisaram ser suspensos na durante a madrugada. O serviço de resgate recebe atenção de equipes do governo do Paraná e de Santa Catarina, uma vez que o trecho bloqueado fica perto da divisa entre os dois estados. Lembrando que o alerta vermelho para chuvas fortes emitido pelo Inmet vale até a noite desta terça-feira.

Ainda não há mais informações sobre feridos na grave ocorrência.

Orientações para o trânsito

Segundo concessionária que administra o trecho, a ligação entre os estados do Paraná e Santa Catarina pelo trecho da Arteris Litoral Sul (BR-376/PR e BR-101/SC) segue interditada, sem previsão de liberação. Os bloqueios ocorrem na praça de pedágio de São José dos Pinhais-PR, km 635 da BR-376/PR, na unidade operacional da PRF em Tijucas do Sul (km 662) e na praça de pedágio de Garuva, no km 1,3 da BR-101/SC.

A recomendação da concessionária é para que os condutores antecipem a manobra de retorno (evitando prosseguir até os bloqueios definitivos nas duas praças). Opções de retorno:

BR-376/PR – interdição no km 635 sul: opções de retorno no km 617, 619, 625 e 633

opções de retorno no km 617, 619, 625 e 633 BR-376/PR – Interdição no km 662 sul: opções de retorno no km 644, 648 e 654.

opções de retorno no km 644, 648 e 654. BR-376/PR – Interdição no km 669 sul: opções de retorno no km 663.

opções de retorno no km 663. BR-101/SC – Interdição no km 1 norte: opções de retorno no km 27, 25, 20, 14, 10, 6 e 1,8.

