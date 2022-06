Um homem que caiu com uma retroescavadeira no barranco de um lixão é procurado pelos Bombeiros desde a madrugada deste domingo (26). O acidente foi no início da noite de sábado (25), em um aterro localizado em Fazenda Rio Grande, no bairro Santa Terezinha, região metropolitana de Curitiba. O homem é funcionário do local.

Por ser um local de difícil acesso, o Corpo de Bombeiros chegou a tentar iniciar as buscas ainda no sábado, mas elas só foram retomadas no início do dia, por causa da pouca iluminação e riscos de contaminação com chorume e gases.

O homem operava uma retroescavadeira e, segundo informações do portal G1 Paraná, o maquinário escorregou no barranco de cerca de 30 metros.

Até por volta do meio-dia deste domingo, o homem ainda não havia sido localizado.

Empresa presta apoio nas buscas

De acordo com o G1 Paraná, a empresa Estre Ambiental, responsável pelo aterro onde o acidente aconteceu, informou que houve um “descolamento de talude em seu aterro sanitário” e que acionou, de imediato, o Corpo de Bombeiros e as demais autoridades responsáveis, que se deslocaram para atendimento à ocorrência.

De acordo com a empresa “a prioridade total neste momento está em prestar socorro a um colaborador terceirizado que trabalhava na unidade, bem como dar assistência a seus familiares”.

Ainda conforme o G1, a Estre reforçou que, desde o ocorrido, está colaborando de forma irrestrita com as autoridades competentes, que já se encontram no local, para apurar e entender as causas e impactos da ocorrência.

