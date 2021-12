Começa nesta quarta-feira (08), em Curitiba, o mutirão de exames práticos de direção realizado pelo Departamento de Trânsito do Paraná (Detran-PR) para suprir a demanda da banca examinadora da Capital e região. A ação faz parte do projeto Banca Itinerante que visa zerar a fila de espera de exames de habilitação.

“Hoje, com o aumento dos pedidos de exames e o fim do prazo de 15 dias para reteste, nossas agendas estão cheias. Esta é uma das formas, assim como o projeto de levar os exames às cidades que não possuem Ciretrans, que elaboramos para suprir esta alta demanda”, esclarece o diretor-geral do Detran, Wagner Mesquita.

V agas

O mutirão acontece entre os dias 08 e 12 de dezembro em Curitiba, com oferta de exames para categoria B. Serão realizados 1.100 exames que poderão ser agendados por meio dos Centros de Formação de Condutores (CFCs).

Foram liberadas 450 vagas para os dias 08, 09 e 10 (quarta, quinta e sexta-feira); 560 vagas para sábado e 90 vagas para domingo. Desde o início do mês de dezembro já foram 4.152 vagas ofertadas para Curitiba e Região Metropolitana.

O Detran-PR disponibilizará 21 examinadores para a aplicação dos testes nos cinco dias de mutirão.

Dados

O último levantamento realizado pelo Departamento revela que o número de habilitados em Curitiba é de 1.174.361, sendo 691.975 homens e 482.386 mulheres. A frota atual de veículos da cidade é de 1.495.939, de acordo com dados de outubro.

No Paraná, são habilitados 6.089.168, sendo 2.171.427 mulheres e 3.917.741 homens. A frota atual é de 7.859.824 veículos.

