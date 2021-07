A 13.ª edição do Festival Bom Gourmet traz várias opções de restaurantes em Curitiba para você e sua família curtirem o fim de semana comendo deliciosos e descontraídos pratos. Os estabelecimentos estão abertos e vão funcionar seguindo as restrições do novo decreto da bandeira amarela na capital, que desde quinta-feira (29) não tem mais restrição de horários, mas tem limitação de 50% de lotação de público.

O Bom Gourmet, da Gazeta do Povo, listou dez locais que participam do festival na capital e destacou o que eles têm de melhor no quesito “comida boa” e especialidades. Bóra despertar aquele desejo de comer bem? Aqui, já deu aquela fome monstra!

LEIA TAMBÉM:

>> Paraná flexibiliza toque de recolher e aumenta quantidade de público em eventos

>> Conheça os 21 bares participantes e os petiscos concorrentes do Comida di Buteco

Avenida Paulista Pizza Bar

Pizza Zucca, da Avenida Paulista Pizza Bar. Foto: Fernando Zequinão.

Com opções de menu para jantar tanto no sábado quanto no domingo, a casa aposta em um cardápio despojado, com o que oferece de melhor: as pizzas. Os clientes podem escolher entre dois sabores para os pratos principais: La Vera Siciliana, preparada com molho de tomates San Marzano, queijo de cabra e berinjela laminada e marinada no azeite e hortelã; e Zucca, com creme de abóbora, pancetta, queijo de cabra, raspas de limão-siciliano e azeite extra virgem.

Além dos pratos principais, no menu do Festival Bom Gourmet, o estabelecimento oferece duas opções de entrada – duo de bruschettas ou minissalada caprese – e duas sobremesas – brownie de chocolate com nozes ou crepe de KitKat.

Bar do Victor

Camarão do chef, do Bar do Victor. Foto: Fernando Zequinão

Aberto no sábado em ambas as refeições, o restaurante é ideal para quem gosta de frutos do mar. As opções de prato principal são o camarão do chef – preparado com shiitake e molho oriental à base de shoyu, com legumes, arroz com ervas e banana à milanesa – ou o trio de peixe, marisco à milanesa e lula, acompanhado de purê de batatas e tomate coquetel.

Além das opções tradicionais, a casa também traz um menu exclusivo vegetariano, com a moqueca de legumes como prato principal, finalizada com leite de coco e servida com arroz branco e farofa de dendê.

Cantina do Délio

Pappardelle ao ragu de ossobuco, da Cantina do Délio. Foto: Fernando Zequinão.

Tradicional em Curitiba e, também, no Festival Bom Gourmet, a Cantina do Délio é uma alternativa para almoço e jantar de sábado e almoço de domingo, oferecendo menus diferenciados em cada refeição.

No almoço, os destaques são o risoto de queijo, com contrafilé bovino e demi-glace, ou o pappardelle ao ragu de ossobuco e gremolata de salsinha. Para o jantar, o filé de tilápia grelhado, servido com legumes salteados, ervas finas e raspas de limão, ou a lasanha vegetariana, feita com molho bechamel, ragu de cogumelos e muçarela.

Cão Veio Curitiba

Espeto do cão, do Cão Veio. Foto: Fernando Zequinão.

Essa é uma opção requintada para quem quer aproveitar a noite de sábado. Com combinações exóticas e deliciosas, o Cão Veio entrega sabor e presença no Festival Bom Gourmet. Só pelas entradas, já dá para saber o que esperar.

A primeira delas, o Espeto do Cão, consiste em um espeto de queijo coalho tostado com bacon e molho de melado de cana com limão. A segunda, Bicho do Mato, entrega pimentas jalapeño recheadas com ragu de linguiça e queijo maçaricado. Deu água na boca, não é mesmo? Então vale a pena conferir o menu completo aqui.

Celeiro Restô & Burguer

Risoto de brie com alho-poró e presunto de Parma, acompanhado de medalhão de mignon ao molho bordelaise, do Celeiro Restô & Burger. Fernando Zequinão.

Outra opção para o jantar de sábado é o Celeiro Restô & Burguer, que estreia nesta edição do festival com um menu que atende gostos diferentes. Para os mais tradicionais, o prato principal é o risoto de brie com alho-poró e presunto de parma, acompanhado de medalhão de mignon ao molho bordelaise.

Para os amantes de hambúrguer, a alternativa é o Celeiro Brie Burguer, feito de pão brioche, 150 gramas de alcatra, queijo brie empanado, geleia de pimenta, rúcula, crispy de bacon e batatas rústicas.

Gianttura Osteria e Empório

Pudim de leite e doce de leite com rum, do Gianttura Osteria e Empório. Foto: Fernando Zequinão.

Aberta em ambas as refeições no sábado, e no almoço de domingo, a casa é outra estreante no Festival Bom Gourmet, oferecendo pratos cuidadosamente pensados e atraentes.

Os destaques são a entrada vegetariana Pottage de pinhão, servida com crispy de alho-poró; o prato principal, também vegetariano, ravióli de muçarela de búfala, com passata de tomates e manjericão; e o delicioso pudim de leite e doce de leite com rum, para a sobremesa. O menu completo traz ainda mais delícias que valem a pena ser conferidas.

Hard Rock Cafe

Massa Cavatappi, do Hard Rock Cafe. Foto: Fernando Zequinão.

Esse é o local para quem quer se divertir e, ainda por cima, aproveitar um menu internacionalizado. Desde as Rock Wings, tradicionais asinhas de frango americanas ao molho barbecue, servidas como entrada, ao Buffalo Burger, com blue cheese e cebola crispy, o Hard Rock Cafe entrega espetáculo.

Além disso, a casa oferece menu vegetariano, com rolinhos primavera crocantes, massa cavatappi com molho marinara clássico, e brownie de chocolate coberto com calda de caramelo e chantilly.

Jamie’s Italian Curitiba

Salmão assado do Jamie’s Italian. Foto: Guto Souza.

Com cardápio assinado pelo famoso chefe inglês Jamie Oliver, o restaurante pode ser aproveitado tanto no almoço quanto no jantar, no sábado e no domingo.

São três opções de prato principal: frango assado do Jamie com espaguete ao molho de tomates; salmão assado com purê de abóbora e alho-poró, acompanhado de vagem salteada; e o vegetariano, penne de cogumelos.

Johnny Rockets Palladium

Dallas Burger, do Johnny Rockets. Foto: Fernando Zequinão.

Mais uma alternativa válida para almoço e jantar durante o fim de semana; desta vez, com um toque americano super tradicional. De entrada, deliciosas tirinhas de muçarela, acompanhadas de molho marinara.

Como prato principal, duas opções de hambúrguer: o Miami Sandwich, com fatias de salmão, tomate, cebola-roxa, picles e cream cheese; ou o Dallas Burguer, com queijo americano, linguiça calabresa, molho chimichurri e couve picada. Para a sobremesa, uma taça de sorvete premium de abacaxi com coco, servido com calda de chocolate Hershey’s.

Madá Pizza & Vinho

Polenta cremosa, do Madá Pizza & Vinho. Foto: Fernando Zequinão.

E a última, mas não menos deliciosa, sugestão para o fim de semana com o Festival Bom Gourmet é o Madá Pizza & Vinho, aberto para o jantar, tanto no sábado como no domingo. Além da especialidade, a pizza, o restaurante oferece como prato principal a polenta cremosa, finalizada com queijo parmesão e acompanhada de ragu de rabada e folhas de agrião.

De sobremesa, o mousse de chocolate à base de ovos, nata e chocolates 70% e 63% cacau ou o pudim de leite com calda de caramelo e raspas de laranja.