Parte da população ignorou neste fim de semana o alerta feito pela Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba sobre o crescimento no número de casos de covid-19 na cidade. Situações com aglomeração em festas clandestinas e em bares foram flagradas pela força-tarefa de fiscalização da Prefeitura.

Da noite de sexta-feira (7) até o domingo (9), as equipes da Prefeitura, em parceria com o Governo do Estado, vistoriaram 43 estabelecimentos comerciais nos bairros e encontraram irregularidades em 16 locais que terminaram interditados.

+ Veja os números: Em cinco dias, casos ativos da covid-19 em Curitiba aumenta quase mil

Foram flagrantes de falta de adequação às normas sanitárias de saúde necessárias para evitar a transmissão do vírus. Durante Ações Integradas de Fiscalização Urbana (Aifus), 17 autos de infração foram lavrados, a maioria em bares, cuja atividade está suspensa no período. Somados os autos chegam a R$ 330.550 em multas.

Festas clandestinas

Somente na noite de sexta-feira (7), foram sete bares interditados e multados nos bairros Novo Mundo, Boqueirão, Uberaba e São Braz. No sábado, duas festas clandestinas foram encerradas pela fiscalização, ambas no bairro Hauer.

A primeira, em um estabelecimento na Rua Antônio Sprada, atraiu aproximadamente 150 pessoas e os fiscais registraram consumo de bebidas e narguilé. O evento foi encerrado e o responsável multado em R$ 100 mil.

A poucas quadras de distância, na Rua Evaristo da Veiga, a segunda festa reunia cerca de 50 participantes, também com consumo de bebida e narguilé. As pessoas foram dispersadas e o responsável também recebeu auto de infração no valor de R$ 100 mil.

No São Francisco, em uma lanchonete, havia aglomeração de pessoas, fato que rendeu interdição do estabelecimento e multa no valor de R$ 20 mil ao proprietário.

Neste mesmo dia, as equipes também autuaram um polo gastronômico no Portão, uma lanchonete no Cajuru e uma tabacaria no Uberaba. Nas vistorias de domingo foram autuados bares no Capão da Imbuia e Cajuru e uma casa noturna no Sítio Cercado.

Mais de mil autos de infração

Desde 5 de janeiro, quando entrou em vigor a Lei 15.799/2021, que responsabiliza e pune quem descumpre as medidas restritivas de enfrentamento à pandemia de covid-19, até o domingo (9/5), a força-tarefa da Prefeitura lavrou 1.011 autos de infração, em 2.491 fiscalizações realizadas com a participação dos fiscais da Secretaria Municipal do Urbanismo (nas Aifus e ações com a Guarda Municipal). Somados os autos ultrapassam R$ 10 milhões em multas.

Trânsito

Durante as Aifus, também foram constatadas infrações de trânsito nas proximidades dos estabelecimentos fiscalizados. Houve um total de 25 veículos multados e dez guinchados durante o fim de semana.

+ Leia mais: Leilão online da Receita tem relógio da Apple por R$ 300, veículos, vídeo-games, celulares com preço abaixo do mercado

A maior parte das infrações de trânsito aplicadas se referiu a estacionamento irregular (no passeio, em frente a guias rebaixadas e em locais/horários proibidos pela sinalização na via). Também houve autuação por falta de licenciamento e por placa do veículo sem visibilidade.

Guarda Municipal

Em fiscalizações isoladas – fora das ações integradas – guardas municipais precisaram aplicar outras oito autuações (com total de R$ 10,9 mil), na última semana, por falta de uso de máscara, descumprimento de horário de funcionamento e promoção de aglomeração, nas regionais Matriz, Santa Felicidade e Cajuru.

Desde o início da vigência da lei municipal 15.799/2021, a Guarda Municipal aplicou um total de 349 autuações em ações anticovid, no valor total de R$ 1.207.750. Destas, 59 autuações no valor de R$ 359.250 para pessoas jurídicas e 290 autuações no valor de R$ 848.500 para pessoas físicas.

As fiscalizações acontecem em atendimento às ligações feitas pela população ao telefone de emergência 153 da corporação e, também, durante patrulhamento preventivo que ocorre 24 horas, todos os dias, em todas as regionais da cidade.

Monitoramento

Dados do painel de monitoramento da covid-19 mostram que a pandemia pode ganhar muita força nas próximas semanas se as medidas contra aglomerações não forem respeitadas. O alerta vem dos especialistas do Centro de Epidemiologia da Secretaria Municipal da Saúde de Curitiba.

Além do número de casos ativos passando dos seis mil na última semana e uma taxa de transmissão do vírus em 1,06 (já esteve 0,86 em abril), o sinal de alerta vem dos exames laboratoriais.