A frente fria que avança pelo Paraná deve trazer chuva forte para Curitiba nesta tarde de quinta-feira (26). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há risco de pancadas de chuva com volume entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros ao longo do dia. Um alerta de nível Laranja foi emitido pelo instituto, que prevê tempestade com ventos intensos, entre 60 e 100 km/hora, e queda de granizo. Por volta das 14 horas desta quinta-feira, alguns bairros já se apresentavam com o céu encoberto de nuvens, dando a sensação de que o dia se transformou em noite.

Ainda segundo o Inmet, há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos. A virada no tempo já vinha sendo anunciada desde o início da semana e o calorão que marcou presença nos últimos dias era o sinal da chegada do chamado sistema frontal ao Paraná.

Céu escurece em Curitiba. Foto: Eduardo Klisiewicz / Tribuna.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), o deslocamento da frente fria é lento pelo estado nesta quinta-feira. Ela “atua desde a madrugada registrando chuvas fracas e isoladas nas regiões Oeste, Sudoeste, Sul, Central e Noroeste”, explica o Simepar.

A chuva era esperada em Curitiba desde a madrugada, mas ela demorou para chegar. Por outro lado, ao longo desta manhã, o Simepar informou que já foram registradas rajadas de ventos fortes entre os setores Norte, Campos Gerais e região metropolitana da capital.

Os alertas emitidos pelo Inmet servem para que a população se proteja. Para quem puder, o pedido é para evitar a circulação no momento da chuva.

Embora possa trazer transtornos, a chuva é esperada na região de Curitiba e do Paraná para aliviar a estiagem no estado. Por causa da seca, os reservatórios de abastecimento de água da Sanepar estão com níveis abaixo do ideal. A companhia segue com o rodízio de corte severo na capital. São um dia e meio com água, um dia e meio sem água (36 / 36 horas).

