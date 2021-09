O Dia da Árvore será marcado pela distribuição de mudas do Horto Municipal da Barreirinha nas dez regionais da cidade. A partir desta terça-feira (21), quem quiser colaborar para deixar a cidade mais verde, com temperatura mais agradável e mais receptiva à fauna silvestre, pode buscar a sua muda nativa. Veja os endereços abaixo.

Esse é o quarto mês que o Horto da Barreirinha descentraliza a entrega para a população. De acordo com o diretor de Produção Vegetal da Secretaria Municipal do Meio Ambiente, José Roberto Roloff, é uma forma de facilitar o acesso e incentivar a participação no Desafio 100 Mil Árvores para Curitiba.

LEIA TAMBÉM:

> Ipês amarelos colorem Curitiba! Cinco locais para curtir e fotografar a florada

> Aposta de Curitiba fatura R$ 12,5 milhões na Mega Sena. Veja a lotérica pé quente!

> Rua do bairro Mossunguê vira novo cartão postal de Curitiba e bomba nas redes sociais

“Estamos muito felizes com a resposta dos curitibanos, que esgotam o estoque de mudas assim que elas chegam”, avalia. Mesmo sem plantios comunitários em função da pandemia do novo coronavírus, a cidade já contabiliza mais de 150 mil mudas plantadas e tem a previsão de chegar a 200 mil neste segundo ano de desafio.

Como retirar?

Qualquer pessoa pode buscar uma muda de árvore nas administrações regionais. Cada regional terá 500 mudas para distribuição. Será necessário, apenas, o preenchimento de um cadastro simples, com o local e as características do plantio para que seja fornecida a muda mais adequada.

Poderão ser plantadas espécies como os ipês amarelo, roxo e roxo anão, uvaia, pitanga, araçá vermelho, palmeira imperial, entre outras.

“Em áreas privadas não há restrição de plantio, mas se houver interesse no plantio em via pública – em frente de casa ou em alguma área verde -, é preciso seguir algumas regras”, lembra Roloff. Isso porque a cidade tem normas de urbanização, fiação elétrica e outras características que precisam ser levadas em consideração.

A informação do local do plantio também servirá para o registro da participação no desafio.

Onde buscar a sua muda?

Regional Bairro Novo – Rua Tijucas do Sul, 1.700

Regional Pinheirinho – Avenida Winston Churchill, 2.033

Regional Boqueirão – Avenida Marechal Floriano Peixoto, 8.430

Regional Tatuquara – Rua Olivardo Konoroski Bueno, s/n

Regional Santa Felicidade – Rua Santa Bertilla Boscardin, 213

Regional Boa Vista – Avenida Paraná, 3.600

Regional Cajuru – Avenida Prefeito Maurício Fruet, 2.150

Regional Portão – Rua Carlos Klemtz, 1.700

Regional Cic – Rua Manoel Valdomiro de Macedo, 2.460

Regional Matriz – Praça Rui Barbosa, 101

Web Stories