Finalmente o frio começa a dar uma trégua para os curitibanos. A previsão para esta quarta-feira (7), Dia da Independência, ainda tem chuva, mas a temperatura média será um pouco maior do que a dos dias anteriores. Nos termômetros, segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento do Paraná (Simepar) elas podem variar de 12ºC a 20º ao longo do dia.

No decorrer da madrugada, pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas atuaram sobre as diversas regiões do estado. Até às 4h, os maiores acumulados de chuvas foram registrados nas regiões do Norte Pioneiro e no centro-sul.

A instabilidade prossegue no feriado, ainda com destaque para a chuva. A tendência é de termos pancadas de chuva de intensidade moderada a forte em alguns momentos do dia, por vezes associadas também à ocorrência de raios. As temperaturas seguem amenas em função das chuvas, mas começam a aumentar em todas as regiões.

Embora não pareça, na quinta-feira a chuva começa dar uma trégua e a tendência é de predomínio de sol em praticamente todas as regiões. Apenas na madrugada ainda pode chover, bem na área de divisa com São Paulo. Na maioria das regiões do Estado já fica mais ensolarado desde as primeiras horas da manhã e, assim, é esperada uma elevação bem expressiva das temperaturas.