Passadas mais de duas semanas desde o segundo turno das Eleições 2022, manifestantes inconformados com o resultado das urnas que deu a vitória a Luiz Inácio Lula da Silva (PT), protestam em Curitiba. Aproveitando o feriado da Proclamação da República desta terça-feira (15), apoiadores do presidente Jair Bolsonaro se reuniram em frente aos quartéis do Pinheirinho, do Bacacheri e do Boqueirão.

Em Curitiba, a maior concentração dos manifestantes nesta terça-feira é em frente ao Quartel do Pinheirinho, onde em ato no fim da manhã, algumas centenas de manifestantes gritaram palavras de ordem pedindo a intervenção das forças armadas e questionando a confiabilidade das urnas.

Sob forte calor, os manifestantes reunidos no local gritavam em coro: “Forças Armadas, salvem o Brasil!”

Os protestos, que tiveram início há duas semanas, vieram na esteira das manifestações de caminhoneiros bolsonaristas que bloquearam rodovias ao redor do país a partir da noite do dia 30 de outubro, quando foi realizado o segundo turno da eleição.

Após o desbloqueio das rodovias determinado pela Justiça, os protestos migraram para os arredores dos quartéis e, de acordo com os manifestantes, deverão continuar até que “providências sejam tomadas”.

Internet

Pelas redes sociais, as manifestações em frente aos quartéis pelo Brasil tem sido tema frequente. Plataformas como o Twitter e o WhatsApp registram o assunto.

Além de Curitiba, há grandes concentrações nos atos de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro, Florianópolis, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Salvador, Fortaleza e Campo Grande. As convocações são feitas de maneira descentralizada pelas redes sociais.

Veja algumas postagens: