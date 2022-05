A noite de sábado (7) ficará marcada para sempre na memória dos 45 mil curitibanos que estiveram ontem no Couto Pereira para acompanhar o show do Metallica. Mas uma família, em especial, teve muito mais o que comemorar durante a apresentação da banda liderada por James Hetfield: a tatuadora Joice Figueiró, grávida de 39 semanas, deu à luz durante o show da histórica banda de Heavy Metal em Curitiba.

O bebê Luan veio ao mundo por volta das 23h15, já no fim do show, ao som de um dos maiores sucessos da banda: Enter Sandman, na qual o vocalista pede na letra para que “um pequeno menino”, seu filho, faça suas orações antes de dormir, sem esquecer de incluir ninguém na reza (Say your prayers, little one / Don’t forget, my son / To include everyone).

Emocionada pela agitada noite, Joice compartilhou a história pelos stories do Instagram, recebendo “uma chuva” de mensagens para que ela contasse melhor sobre uma das noites mais especiais de sua vida.

“Nas duas bandas de abertura, Ego Kill Talent e Greta Van Fleet, eu estava de boa. Mas, quando começou o Metallica, as contrações começaram, tudo muito rápido. Quando faltavam umas três músicas, o Jaime chamou os bombeiros. No meio do caminho para o ambulatório, a bolsa estourou. Quando a médica disse que iam me levar de ambulância, já não dava mais tempo. Ele nasceu ali mesmo, no Couto Pereira”, escreveu a tatuadora.

Pequeno Luan veio ao mundo ao som dos acordes de Enter Sandman, do Metallica. Foto: Reprodução/Instagram @digdigjooi.

Na publicação, Joice ainda contou que, na fila de entrada, muita gente brincou que a criança ia nascer durante a apresentação. “Eu comprei esse ingresso há três anos, quando nem estava grávida, e jamais imaginava que algo assim pudesse acontecer”, revelou.

Empolgada com a situação inusitada, a equipe dos Bombeiros que atendeu a família fez questão de registrar o momento com uma foto ao lado da mãe e do filho, que não vai poder não gostar de heavy metal quando crescer.

Joice e Luan foram encaminhados para o Hospital e Maternidade Santa Brígida.

