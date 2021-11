Esta terça-feira (30) é um dia especial, no qual quem ganha destaque é a generosidade. O Dia de Doar é uma ação em que as pessoas realizam atividades para o bem, seja doando ou fazendo uma atividade que estimule o bem-estar. Em Curitiba, a DOA Pilarzinho está promovendo parcerias com o comércio do bairro para arrecadar alimentos e um encontro de ciclistas promete mobilizar a região no dia 12 de dezembro.

O DOA Pilarzinho oportuniza campanhas especiais com auxílio em comunidades carentes do bairro. No domingo (28), foi realizada doação de alimentos nos mercados da região que vai seguir nos próximos dias. A ideia que o total arrecadado chegue na Ação Solidária Adventista (ASA). Cesar Silva,39 anos, coordenador do Doa Pilarzinho e presidente do MAC Bikers Brasil, uma organização de ciclistas sem fins lucrativos, relata que está buscando parceiros e voluntários para auxiliar no evento marcado para dezembro.

“Vai ser uma espécie de biketur, com um percurso de 35km, saindo do bairro do Parque Tingui e passando pelos parques Barigui, São Lourenço, Tanguá, Praça do Japão, Passeio Público e chegada no Parque Tingui. As inscrições para o Pedal é um brinquedo ou alimentos, que serão destinados às organizações sociais que atendem crianças na cidade. Estamos buscando voluntários para ajudar na entrega de pulseiras em dois pontos e de maneira simbólica na entrega de certificados”, disse Cesar.

Dia de Doar

No Brasil, o Dia de Doar foi realizado pela primeira vez em 2013, um ano depois da primeira edição, nos Estados Unidos. A partir de 2014 o Brasil passou a fazer parte do movimento global, que hoje conta com 85 países participando oficialmente.

Na edição de 2020, ano marcado pelo início da pandemia de COVID-19, o Dia de Doar movimentou mais de R$ 2 milhões em doações on-line, com uma média de R$ 25 por doação. No total, mais de 28 milhões de pessoas foram alcançadas pelas redes sociais. No site do Dia de Doar (www.diadedoar.org.br) estão disponíveis mais informações, dicas, materiais e manuais para quem quiser realizar sua própria ação de doação no dia 30 de novembro. “A nossa ideia que todos os brasileiros conheçam esse dia e tenham o hábito de doar. Importante reforçar que não é só dinheiro ou alimento, tire um tempo para colaborar com uma instituição. Passamos por um período difícil na pandemia e precisamos do apoio de todos”, reforçou o coordenador do DOA Pilarzinho.

Como ajudar?

No caso do DOA Pilarzinho, são três formas de ajuda. Caso queira doar alimentos ou brinquedos, tem o ponto fixo localizado na loja Fruto Bom Açaí (Avenida Fredolin Wolf,1850 – Parque Tingui). Além disso, procure os canais oficiais no Instagram do DOA Pilarzinho ou do MAC Bikers Brasil. Colabore!

