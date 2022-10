O Dia de Finados terá uma programação especial nas três unidades do Grupo Jardim da Saudade (Curitiba/PR, Pinhais/PR e Blumenau/SC), uma das maiores corporações funerárias do país. Em todos os anos, na data em que os cemitérios de todo o País recebem o maior número de visitantes, o Grupo promove ações para celebrar a memória dos entes queridos que partiram. Este ano a atração principal é um voo de balão do tipo estacionário.

Este ano, o Grupo Jardim da Saudade programou um dia inteiro de atividades em suas três unidades para a data de finados, 2 de novembro, quarta-feira. Em todos os anos, as celebrações ganham um tema, e neste ano a proposta é a Transformação.

“O foco é a transformação pela qual passamos durante a pandemia, onde fomos desafiados a um período de recolhimento, incertezas, luto e afastamento social. Saímos deste período com sentimentos transformados, aprendemos a valorizar as pessoas e ter gratidão por cada momento que nos é permitido”, diz a Gerente Administrativo do Grupo, Fabiana Adamowski.

“Transformação também se remete ao processo de recuperação do luto, em que gradualmente a dor latente se transforma em saudade e gratidão pelo tempo em que foi possível conviver com a pessoa que partiu”, completa Fabiana.

Os visitantes que forem às unidades vão encontrá-las decoradas com a temática da transformação, cujo símbolo é a borboleta. “Nossos visitantes serão convidados a fazer a foto em um painel instagramável com asas de borboletas. Além disso, durante todo o dia teremos a presença de músicos em nossas unidades, Violinista em Curitiba e Pinhais, e em Blumenau um Saxofonista. Teremos também várias celebrações religiosas como Missas, Cultos e Louvor”, diz a gerente.

Para as crianças, será ofertado um camarim de pintura e escultura de balão. Para quem desejar conhecer em detalhes o processo de cremação, um tour especial será oferecido aos visitantes no Crematório Jardim da Saudade, que fica em Pinhais/PR.

E, para deixar o dia ainda mais especial, na Unidade de Pinhais está previsto um voo de balão estacionário, que só vai acontecer se as condições do tempo forem favoráveis. Para participar, basta chegar até o local e entrar na fila. O passeio é gratuito.

Conforme a tradição, o encerramento se dará com a soltura de balões. “Toda a equipe está preparando esse evento com muito carinho, porque entendemos que é um momento de celebração da vida e das memórias de todas as pessoas que estão sepultadas em nosso Jardim. Além disso, pretendemos acolher a todos os visitantes de forma especial, para que sintam nosso abraço e nosso apoio no difícil processo de superação do luto”, finaliza Fabiana.

Na oportunidade será lançado um novo plano de assistência funeral, com valores que partem de R$ 89,90 mensais, e que irá prestar cobertura completa para o atendimento funerário, dentro da estrutura do Jardim da Saudade, voltado ao acolhimento das famílias, para que estas tenham todas as suas necessidades atendidas. Os eventos em todas as unidades, que abrem às 8h e fecham às 18h, têm entrada franca e são abertos a todo público.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 007 0001 ou pelo site http://www.jardimdasaudade.com