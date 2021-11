Os cemitérios de Curitiba irão receber nesta terça-feira (2), um volume maior de pessoas por conta do feriado do Dia de Finados. De acordo com a prefeitura da capital, 47 linhas de ônibus passam nas imediações de cemitérios da cidade e podem ajudar na locomoção de quem irá prestar homenagens aos entes queridos já falecidos (Clique e veja a lista dos ônibus que passam perto dos cemitérios).

LEIA TAMBÉM – Celebrações do Dia de Finados têm música, teatro, balões coloridos e alegria em Curitiba

Nesta terça-feira, os cemitérios municipais abrem das 7h às 18h. Vale reforçar que o uso de máscaras é obrigatório nos locais. E alguns cemitérios de Curitiba e região estão programando atividades especiais. Confira.

Celebrações e homenagens

No Cemitério Vertical de Curitiba, serão três dias de celebração ao Dia de Finados, com uma programação que envolve toda a família. Todos os eventos serão transmitidos pelo Facebook, Instagram e Youtube da empresa para quem quiser permanecer on-line, mas as atividades serão abertas a todos para participação presencial, respeitando sempre as recomendações de segurança anti-covid. Na terça-feira, serão realizadas missas ecumênicas, apresentações musicais, arteterapia e atividades para crianças.

Já no Cemitério Memorial da Vida, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, a agenda de eventos também conta com missas e cultos ecumênicos, contemplando todas as religiões. Além das cerimônias mais tradicionais – e praça de alimentação, floricultura com vasos e arranjos, espaço para cerimonias e músicos itinerantes – será oferecida aos frequentadores a chance de participar dos Balões de Homenagem e a Árvore da Saudade.

No dia 2, a partir das 9h, os familiares são convidados a participar das duas atividades. Será possível escrever o nome dos entes queridos e também mensagens especiais. No final do dia, os papéis são queimados e os balões soltos num bonito voo.