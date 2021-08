Compra do presente

Para aquecer as vendas na semana de Dia dos Pais, que esse ano será comemorado no próximo domingo, 8 de agosto, shoppings de Curitiba prepararam diferentes campanhas com promoções e brindes para chamar a atenção dos consumidores.

Esse ano, o avanço da vacinação promete trazer resultados no aumento das vendas para a data. Segundo sondagem da Fecomércio PR, 66,4% dos paranaenses pretendem presentear os pais no próximo domingo. Desses, cerca de 63,7% irão comprar os presentes nessa semana. Além disso, itens de vestuário e calçados devem representar grande parte das compras (48,4%), ainda de acordo com o levantamento, que também identificou que o ticket médio irá ficar em cerca de R$ 101.

Então, se você também deixou para fazer a compra do presente de Dia dos Pais essa semana, selecionamos as promoções e campanhas nos shoppings de Curitiba. Confira:

Shopping Jardim das Américas

Nunca ganhou um sorteio de shopping? Então não desanime. A campanha promocional do Shopping Jardim das Américas vai realizar 16 sorteios em dinheiro para quem juntar cupons de compras das lojas. Até 11 de agosto, a cada R$ 200 em produtos, os clientes poderão concorrer a até R$ 20 mil em vale-compras no shopping. Serão 15 vales de R$ 1 mil cada, além de 1 vale no valor de R$ 5 mil.

Por outro lado, o shopping conta com um serviço de assistente virtual para compras através do WhatsApp, a Flora, bem como compras delivery com frete grátis para compras acima de R$ 100. Assim, a ideia é facilitar a vida dos clientes e promover maior segurança contra o coronavírus. Só não deixe seu pai abrir a porta e estragar surpresa antes da hora!

A troca dos cupons fiscais pode ser realizada presencialmente no Posto de Trocas localizado no 1º Piso, ou online através do site do shopping. O sorteio acontece no dia 12 de agosto, às 10h.

Serviço:

Shopping Jardim das Américas

Av. Nossa Senhora de Lourdes, 63 – Jd. das Américas

Compras online – assistente virtual – Flora (41) 99238-1421

(41) 3366-5885

www.jardimdasamericas.com.br

Shopping Estação

Para deixar as comemorações de Dia dos Pais mais animadas, o Shopping Estação criou uma campanha pra lá de boêmia. A cada R$ 200 em produtos, os clientes ganharão um growler de um litro de chopp artesanal da Bier Hoff, a cervejaria mais antiga do Paraná. Ou seja, além dos presentinhos das lojas do shopping, ainda tem um brinde especial. Mas tem que correr! A promoção vai até o dia 8 de agosto ou enquanto durarem os estoques.

Além disso, para quem não quiser sair de casa, a consultora de compras Cléo poderá auxiliar na escolha dos melhores preços e produtos pelo WhatsApp. Os clientes podem fazer a troca das notas fiscais e conferir o regulamento completo no balcão localizado no piso 1, perto da Praça de Eventos. Será permitida a retirada de um growler por CPF.

Serviço

Shopping Estação

Av. Sete de Setembro, 2.775 – Rebouças

Compras online – assistente virtual – Cléo (41) 998896-3105

(41) 3094-5300

www.shoppingestacao.com.br

Jockey Plaza Shopping

Para o Dia dos Pais, o Jockey Plaza Shopping convida as famílias para brincarem. A campanha “É tempo de curtir juntos” realiza ações pela cidade para incentivar o convívio entre pais e filhos, além de resgatar a memória e a história das famílias.

Até o dia 8 de agosto, uma van personalizada irá percorrer pontos estratégicos da cidade, como o parque São Lourenço, Barigui, Tanguá, Jardim Botânico e o Parque das Águas, além do entorno de algumas escolas. Dessa forma, a ideia é convidar pais e familiares para participar de brincadeiras e desafios.

Assim, os pais que acertarem as respostas terão o direito de girar uma vez a roleta e ganhar prêmios, como ingressos para o cinema, corrida de kart, vouchers para games, jogos de realidade virtual, bem como experiências em Airsoft.

Serviço

Jockey Plaza Shopping

Av. Victor Ferreira do Amaral, 2633 – Tarumã

(41) 99678-0106

www.jockeyplaza.com.b

Shopping Palladium

Foto: Wesley Schefer Braga

Agora, se a sua família é fã de churrasco, então as compras no Shopping Palladium podem ser uma boa escolha! A cada R$ 450 em produtos, os clientes ganharão uma tábua de madeira como brinde, sendo uma por CPF. A promoção segue até o dia 8 de agosto ou enquanto durarem os estoques.

Além disso, a tábua é fabricada com madeira de reflorestamento, ou seja, é plantada e cultivada exclusivamente para o corte. Por isso, cada uma tem um desenho próprio. Em outras palavras, é um presente único para os pais.

Serviço

Shopping Palladium

Av. Pres. Kennedy, 4121 – Portão

Com R$ 450,00 ganhe uma tábua de madeira exclusiva, sendo uma por CPF

(41) 3212-3500

www.palladiumcuritiba.com.br

Ventura Shopping

Quem não gosta de pagar barato? Foi pensando nisso que o Ventura Shopping lançou a campanha “Vem Pagar Menos” em comemoração ao Dia dos Pais. Todas as lojas estarão com descontos, como a área de perfumaria, no segmento de calçados, bem como de roupas e acessórios. Ou seja, opção é o que não vai faltar.

Por exemplo, tem kit presente na loja O Boticário com colônia, gel de banho e saco organizador por R$ 149. Pais e filhos também podem combinar sapatos na loja Studio Z com a promoção de um tênis infantil e um tênis adulto por R$ 79,99. Além disso, para deixar o presente dos pais ainda mais especial, será possível realizar uma caricatura gratuita no final de semana de celebração da data.

Serviço

Ventura Shopping

R. Itacolomi, 292 – Portão

(41) 3025-7000

www.venturashopping.com.br

