A terceira semana do mês de março vai começar com calor e chuva. Curitiba, região metropolitana e o litoral do Paraná terão dias abafados pela frente, com temperaturas altas, mas com possibilidades de chuva ao longo do período. Há, inclusive, alerta amarelo de temporal para a região de Curitiba para esta segunda-feira (15).

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), a segunda-feira (15), em Curitiba, vai apresentar sol entre nuvens e sensação de calor. A máxima prevista pode chegar a 30°graus no fim da manhã. Já no meio da tarde, não está descartada uma chuva rápida em alguns pontos. A semana basicamente vai ser assim, calor e chuva ao longo do dia.

No litoral, o tempo vai ser semelhante ao da capital para a semana. Nesta segunda, Guaratuba deve chegar próximo dos 28° graus com sensação de mais calor. Uma chuva com pouca intensidade pode chegar no meio da tarde.

Já no interior do Paraná, tempo abafado, situação que contribui para ocorrência de pancadas de chuva isoladas e rápidas a partir da tarde. Para Paranavaí, na região noroeste, a máxima chega a 35°graus. Maçarico ligado no último mesmo no interiorzão. Boa semana a todos, e proteção ao extremo em todos os sentidos!