Curitiba e região já começaram a registrar, neste início de tarde de quarta-feira (30), os primeiros temporais previstos para os próximos dias, com chegada de uma frente fria que se aproxima do Paraná. Por volta das 14h20, vários bairros da capital tiveram ventos fortes e registro de céu bastante encoberto de nuvens.

Segundo o Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar), as rajadas de vento chegaram a 70 km/h na região do Centro Politécnico por volta das 14h30 desta quarta-feira.

Quarenta e seis bairros da capital foram atingidos por quedas de galhos grandes ou árvores, na tarde desta quarta-feira (30). De acordo com informações da Defesa Civil do município, também foram registradas nove ocorrências para fornecimento emergencial de lona, que estão sendo atendidas por equipes da Guarda Municipal (bairros Santa Felicidade, Pilarzinho, Barreirinha, Tatuquara, Atuba, Boqueirão, Abranches e Tingui.

Até o momento, não há registro de pessoas que precisaram deixar suas casas (desabrigados ou desalojados).

Vendaval registrado no bairro Boa Vista, em Curitiba. Imagem: João Lopes / colaboração.

A Defesa Civil aponta ainda que foram 19 mm de chuva no período de uma hora, com impactos maiores provocados pelos ventos (rajadas chegaram a 40,3 km/h, segundo o Simepar). Até as 16h, foram registradas 124 solicitações para atendimento de queda de galhos e árvores.

Entre os endereços com registro de queda estão: Rua Lory Lunardon, n° 6 – Boa Vista; Rua Jornalista Emílio Zola Florenzano, n° 553 -Tatuquara; Rua Del. Bruno de Almeida, n° 1410 – Tatuquara; Rua Sen. Saraiva, n° 420 – São Francisco; Rua Ayrton Pizzato Gusi – Xaxim; Rua Mascarenhas de Moraes, n° 1.096 – Atuba; Rua Adílio Ramos, n° 3.328 – Bairro Alto; Rua João Fleury, n° 185 – Sítio Cercado; Rua Marechal Hermes, n° 910 – Centro Cívico; Rua Antônio Amarante, n° 215 – Boa Vista.

Foram registrados, ainda, um desabamento (Rua Josepha Mattoso n° 232 – Cachoeira) e a queda de uma placa grande de sinalização de trânsito, no bairro Guabirotuba.

As equipes da Prefeitura estão em atendimento às ocorrências e mantêm atenção a possíveis emergências, sob coordenação da Defesa Civil, que continua em monitoramento. Pancadas isoladas de chuva devem voltar a acontecer nas próximas horas.

Os canais de atendimento a emergências são os telefones: 199 (Defesa Civil), 153 (Guarda Municipal), 156 (Prefeitura Municipal de Curitiba), 193 (Corpo de Bombeiros).

Outras regiões do Estado

Em outras regiões o estado, como no Sudoeste, Sul, Central e Oeste do Paraná, foram registradas tempestades que ocasionam chuva, muitas trovoadas e rajadas de vento moderadas a fortes nesta quarta. De acordo com o Simepar, em Palmas, já houve registro de ventos de até 54,3 km/h.

Frente fria

Esta é a primeira frente fria que chega ao Paraná desde o começo do outono, no último dia 20 de março. As previsões apontam para uma queda de temperatura superior a 6° C, ou seja, a mínima vai ficar abaixo dos 15° C em grande parte das cidades paranaenses.

Com a frente fria, avançam pelo Paraná áreas de instabilidades com pancadas de chuvas acompanhadas de descargas elétricas. O risco de temporais segue alto nas próximas 24 horas.