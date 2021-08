Produtos criativos e originais, que são a cara de Curitiba e seus moradores, foram selecionados na 1ª Maratona Criativa SouCuritiba e serão lançados oficialmente na tarde desta quarta-feira (25). Entre as novidades que devem fazer sucesso entre a “piazada” e os turistas e, que devem ser vendidas nas lojas #CuritibaSuaLinda, estão o Diário de Bordo do Pirata Zulmiro, a fitinha do “Senhor do Bom Frio”, o copo biarticulado, o Guia das Curitibanices, entre outros itens divertidos.

+WebStories! Maratona traz novos produtos com a cara de Curitiba. Veja!

LEIA TAMBÉM:

> Pirata Zulmiro: Assassinato ocorrido há 125 anos é desvendado por historiador de Curitiba

> Vendedor de morango faz fiado no Pix e vendas aumentam 50% em esquina de Curitiba

> Liberdade, conforto e trabalho remoto: Motorhome vira queridinho dos curitibanos de todas as idades

Realizada pelo Instituto Municipal de Turismo (IMT) em parceria com o Sebrae-PR, a maratona foi gratuita e pela primeira vez totalmente digital. Dos 33 participantes inscritos,19 tiveram produtos selecionados. Foram 45 produtos submetidos, sendo 36 produtos aprovados, que vão receber o selo do SouCuritiba. O Projeto SouCuritiba existe desde 2013 e foi criado para fomentar o desenvolvimento de suvenires inovadores, gerando oportunidades de negócios para os produtores locais.

Para Izamara Carniatto, designer consultora do Sebrae-PR, o processo foi de muitos aprendizados não só para os participantes, mas também para a instituição. Durante o processo foi possível explorar visitas virtuais, mentorias online e até a produção de vídeos. Ela conta que várias pessoas não tinham um contato tão próximo com essas tecnologias e os novos contextos foram além da criação do próprio produto.

“O SouCuritiba tem uma metodologia presencial consolidada e agora o momento nos levou a rever as etapas e criar um formato que se mostrou muito eficiente também. O que é ótimo e mostra o potencial do projeto”, complementa Izamara.

Produtos escolhidos

Quanto aos temas propostos na maratona, 18 produtos foram selecionados com o tema Cultura Curitibana, 15 produtos com o tema Memorial Paranista e 3 produtos com tema Híbrido.

Confira a seguir a lista com os produtos selecionados e que passam a fazer parte do Catálogo do SouCuritiba. Parabéns a todos os participantes pelo empenho e dedicação.

Tema Desafio: Cultura Local Curitibana

Tema Desafio: Memorial Paranista

Tema desafio: Produto Híbrido

Web Stories