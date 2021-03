Após moradores de bairros de Curitiba e região metropolitana ficarem com problemas no abastecimento por causa de um problema de turbidez na água do Rio Iraí, a Sanepar informou, nesta segunda-feira (8), que a situação foi normalizada. Nesta segunda-feira os reservatórios que abastecem Curitiba e região estavam com 59,54% de sua capacidade.

Na sexta-feira, o Instituto Água e Terra (IAT) notificou a empresa suspeita de lançamento irregular de resíduos sólidos na Bacia do Iraí a suspender a operação. No fim de semana, a produção foi sendo retomada aos poucos, com a normalização nesta segunda.

Ainda sem água?

Quem estiver com abastecimento prejudicado deve procurar a Sanepar pelo telefone 0800-200-0115 e registrar a reclamação para que a Companhia envie e verifique se há algum problema pontual.

A Sanepar mantém até esta quarta-feira (10) a suspensão do rodízio e trabalha com um parâmetro mínimo de reservação para analisar novos modelos ou a saída do rodízio.

Essa avaliação é diária e considera, além das previsões dos institutos meteorológicos, a evolução das chuvas e a confirmação de um volume de segurança nos reservatórios. A Diretoria fará uma revisão com o impacto das últimas chuvas para verificar os procedimentos que deverão ser seguidos.