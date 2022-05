A passagem da banda Metallica em Curitiba, no começo do mês de maio, continua rendendo frutos. Após um show incrível, com 45 mil pessoas no Couto Pereira, inclusive com o nascimento de um bebê em plena música mais famosa do grupo, outra situação reforçou como que a banda liderada por James Hetfield marca presença por onde passa. Vários dias após o show em Curitiba, os caras surpreenderam novamente ao deixar uma doação para o Pequeno Cotolengo, instituição em Curitiba que acolhe pessoas com deficiências múltiplas em situação de risco, abandono familiar e também asilados hospitalares.

O valor da doação não foi revelado, mas, segundo o Pequeno Cotolengo, tudo partiu de uma ligação feita pela banda na segunda-feira (16). Foi por meio da All Within My Hands Foundation, uma organização filantrópica do Metallica dedicada a criar comunidades sustentáveis com foco na educação, luta contra a fome entre outros serviços. Você pode conhecer mais da All Within My Hands Foundation aqui. O Pequeno Cotolengo disse que não sabe como a banda chegou até eles, mas tudo partiu desta ligação feita pela banda.

Como ajudar o Pequeno Cotolengo?

Existem diversas formas de se apoiar o Pequeno Cotolengo, seja como voluntáriado, com incentivo fiscal através do Imposto de Renda, CPF na nota, entre outras. Você pode conferir todas as modalidades para ajudar aqui neste link.

