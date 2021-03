Devido ao aumento no número de atendimentos causados pela pandemia, a Central 156 da Prefeitura de Curitiba orienta uma medida simples para agilizar o atendimento aos usuários do serviço telefônico. Quem busca informações sobre as datas de vacinação deve teclar 8 depois da mensagem de saudação.

A opção “Campanha de vacinação da covid-19” é a primeira do menu de opções, após a mensagem de boas-vindas. Mas muitos usuários acabam deixando-a passar e depois se perdem entre as opções – o que resulta em mais tempo para ser atendido.

No geral do serviço, o tempo de espera nesta terça-feira foi de 1min19seg. Mas, se o usuário clicar imediatamente o 8, vai direto nas informações de data de vacinação, praticamente sem espera.

Sob a bandeira vermelha para covid-19, os atendimentos na central, que podem ser feito via on-line (computador ou app) e telefônico, registraram crescimento de 234%.

Acesse o site o baixe o aplicativo 156 (nas lojas virtuais de iOS ou Android).