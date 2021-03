A Câmara Municipal de Curitiba (CMC) aprovou em segunda votação nesta terça-feira (30), o projeto de lei que define onde vai ser aplicado o valor das multas de pessoas e empresas que não estão cumprindo as medidas de prevenção contra a covid-19. Com a aprovação unanime dos vereadores em regime de urgência, a matéria segue para a sanção ou veto do prefeito Rafael Greca (DEM).

Na segunda-feira (29), os vereadores já tinham aprovado o projeto em primeira discussão. A iniciativa é da vereadora Noemia Rocha (MDB), e a ideia é utilizar o dinheiro em ações e serviços de enfrentamento à pandemia. “Este é um debate importante, a preocupação de todos os vereadores pelo cenário que estamos enfrentando. Nosso tema tem sido a covid-19 e os vereadores estão na ponta, bem próximos da realidade” relatou Noêmia.

Atualmente, os recursos seguem para o tesouro municipal e seria preciso acrescentar o parágrafo à lei municipal, para esta mudança. Conforme a norma vigente, as multas pelo descumprimento do uso obrigatório da máscara e à promoção de aglomerações, dentre outras situações, variam entre R$ 150 e R$ 150 mil.

Somente no último fim de semana, entre sexta-feira (26) e sábado (27), praticamente R$ 500 mil em multas foram aplicadas em Curitiba pela Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu) com ações em festas clandestinas, comércio irregular no horário e até quadra de tênis aberta em plena bandeira vermelha.