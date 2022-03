O diretor de uma escola de Almirante Tamandaré, na região metropolitana de Curitiba, foi baleado dentro de um ônibus escolar, no final da noite desta quarta-feira. Segundo a Polícia, o diretor tem 53 e comanda o Colégio Estadual Ayrton Senna.

O caso ainda é investigado pela Polícia Civil, mas há suspeitas de que o diretor tenha sido baleado três vezes por engano. O educador estava dentro do ônibus escolar com o motorista e mais dez alunos, quando um homem armado e um rapaz entraram no coletivo, nas proximidades do terminal de Almirante Tamandaré.

+Viu essa? Requião provoca Deltan Dallagnol com Pix pra ajudar a pagar multa do PowerPoint de Lula

Pouco depois o homem perseguiu e apontou uma arma contra o rapaz e, nesse instante, três tiros foram disparados que acabaram atingindo o diretor. A suspeita é de que o rapaz, que seria o alvo principal dos disparos, possa ter se escondido atrás do diretor. Outra hipótese é que o diretor tenha tentado proteger o rapaz, sendo então baleado pelo homem. Ambos saíram correndo do ônibus após os disparos.

+Leia mais! Uso de máscaras no meio rural é frequente e evita prejuízo milionário

“Após a saída da escola estavam alinhados os ônibus escolares próximo do terminal quando em um dado momento o individuo entrou no coletivo perguntando se iria para o bairro Tranqueira. O motorista achou estranho e, depois, outro rapaz entrou. Quando ocorreu os disparos o diretor teria ficado entre eles, recebendo três disparos”, explicou o tenente Meira, da Polícia Militar, em entrevista ao Bom Dia Paraná, da RPC, desta quinta-feira.

O diretor foi encaminhado para uma unidade de Pronto Atendimento pelo próprio motorista do coletivo em estado grave e, depois, encaminhado para um hospital de Curitiba.