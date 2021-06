O motorista de veículo particular que for flagrado dirigindo na nova faixa exclusiva para ônibus da Rua Marechal Deodoro, no Centro de Curitiba, já será multado a partir desta segunda-feira (7). A fiscalização da Superintendência de Trânsito (Setran) começa a ser feita no local após um período de adaptação à novidade, implantada na via durante o mês de maio, no trecho entre as ruas Ubaldino do Amaral e Prefeito Ângelo Lopes.

No local, além de demarcar a faixa exclusiva, a nova sinalização também informa sobre o novo limite de velocidade para a via, que passou de 60 km/h para 50 km/h. Nos primeiros dias após a implantação desta sinalização, agentes de trânsito fizeram orientação aos motoristas que passaram pelo trecho.

Os trechos com faixa exclusiva são para uso de ônibus urbanos, metropolitanos e de turismo, além de táxis com passageiros, conforme prevê o decreto municipal 472/2016. Para os demais, a infração de trânsito é de natureza gravíssima.

Além de multa no valor de R$ 293,47, a conduta acarreta sete pontos na carteira de habilitação, de acordo com previsão no inciso III do artigo 184 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB): “transitar com o veículo na faixa ou via de trânsito exclusivo, regulamentada com circulação destinada aos veículos de transporte público coletivo de passageiros, salvo casos de força maior e com autorização do poder público competente”.

Foto: Daniel Castellano / SMCS

Prioridade pro busão

A nova faixa exclusiva da Marechal Deodoro fica ao lado direito da via e beneficia, com menor tempo de deslocamento no trecho, cerca de 12 mil passageiros atendidos por dez linhas de ônibus que passam pela região, conforme dados da Urbs. A faixa é fruto de convênio da empresa de urbanização de Curitiba com a Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba (Comec),

Ainda segundo estimativa da Urbs, a extensão de 1,5 quilômetro da nova faixa exclusiva deve gerar aproximadamente cinco minutos de redução no tempo total de viagem. Por ali passam seis linhas de ônibus urbanas: Rua XV/Barigui, Higienópolis, Tarumã, Alto Tarumã, Sagrado Coração e Detran/Vicente Machado; e quatro metropolitanas: Guaratuba/Guadalupe, Pinhais/Guadalupe, Piraquara/Santos Andrade e Piraquara.

Este é o segundo trecho da Marechal Deodoro com faixa exclusiva para circulação dos ônibus. No sentido contrário da via, a medida já funciona entre as ruas João Negrão e Dr. Muricy.