Uma mensagem que circula pelo WhatsApp e em outros grupos de mensagens nas redes sociais têm preocupado muitos motoristas. De acordo com o texto, quem for flagrado conduzindo carros ou motos sem utilizar máscaras de proteção facial contra a covid-19 pode receber multa de R$ 128, além de três pontos na carteira.

A multa ainda seria aplicada caso os passageiros do veículo também estivessem sem a máscara. Informação que, apesar de muito replicada, no entanto, não é verdadeira.

Procurada pela Tribuna do Paraná, a assessoria da Polícia Militar do Paraná confirmou, nesta quinta-feira (25), que a mensagem é inverídica e ainda reforçou que esse boato tem circulado com frequência na internet. A informação, inclusive, já havia sido desmentida pela Tribuna, em matéria publicada em abril do ano passado.

Apesar de ter uso obrigatório em Curitiba – desde a Resolução 1 de 17/04/2020 – e de ser uma importante medida preventiva contra o contágio com o novo coronavírus, a máscara não é uma exigência prevista em lei para os motoristas, passageiros e motociclistas, durante o período em que estão conduzindo ou no interior dos veículos.