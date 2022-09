Uma ameaça de morte por parte de um aluno do curso de Direito da Universidade Positivo (UP) alertou a comunidade acadêmica desde a noite de domingo (04). Devido a discussões políticas, um estudante prometeu levar uma arma de fogo nesta segunda-feira (05) ao Campus Ecoville. Ao tomar conhecimento da situação, a universidade chegou a especular o cancelamento das aulas, mas seguiu a rotina. O estudante que fez a ameaça foi encontrado no estacionamento pela Polícia Militar (PM), e ouvido na sequência. A PM ainda não se posicionou a respeito do caso.

De acordo com informações de estudantes em grupos de mensagens, um aluno escreveu que levaria uma arma para a faculdade após discussão com outro colega. Na rede social do estudante que fez a ameaça, ele aparece uma foto com a namorada e uma arma. A Universidade Positivo, ao saber da situação, acionou a polícia para que monitorasse os passos do rapaz. Após estacionar o veículo no estacionamento, policiais fizeram a abordagem.

LEIA TAMBÉM:

>> Modelo envolvida na morte de motoboy em Curitiba se apresenta; Crime pode dar até 30 anos de prisão

>> ‘Delivery de maconha’! Estudante de Direito é preso em Curitiba por tráfico de drogas

Em nota, a UP relatou que procurou autoridades e que está prestando auxílio aos envolvidos. “A Universidade Positivo informa que, assim que teve conhecimento do ocorrido, acionou as autoridades competentes e está prestando auxílio a todos os envolvidos, com o objetivo de preservar sua comunidade acadêmica. A UP declara que preza pela pluralidade de ideias e respeito entre as diferentes opiniões, pois, só assim, é possível formar cidadãos críticos e responsáveis e reitera que repudia qualquer ato de violência e discriminação, dentro e fora do ambiente acadêmico. Reforçamos, ainda, que as atividades acadêmicas seguem normalmente nesta segunda e terça-feira, dias 5 e 6 de setembro”, informou a UP.

Até a publicação da reportagem, a PM não havia se manifestado. A Polícia Civil não recebeu nenhuma notificação do caso.