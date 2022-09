O Dia da Árvore, comemorado na próxima quarta-feira (21), terá distribuição de 300 mudas gratuitas para a população em Curitiba e o plantio de 72 ipês amarelos na marginal da BR-277. A ação será realizada por colaboradores da Rimatur Transportes, empresa com sede às margens da BR-277, no bairro Mossunguê.

LEIA MAIS – Ceasa de Curitiba é opção de economia para famílias. Sabia que você pode comprar frutas, legumes e até flores?

Os ipês estão entre as mais de 500 mudas nativas que a empresa está plantando por ano para compensar as emissões dos seus mais de 500 veículos. Grande parte delas, nas ruas do bairro. A iniciativa tem o apoio da Prefeitura de Curitiba, que fornece as mudas e as orientações técnicas pelo Horto Municipal da Barreirinha.

Rimatur planta árvores para compensar as emissões dos seus mais de 500 veículos. Foto: Levy Ferreira/SMCS

O diretor-presidente da empresa, Emerson Imbronizio, reforça que os plantios são uma evolução nas ações de sustentabilidade que a empresa faz desde 2010, ano da obtenção do ISO 14000 (que estabelece normas de gestão ambiental nas empresas). “Reciclamos todos os resíduos deixados dentro dos veículos, damos o tratamento correto a qualquer resíduo de manutenção, mas o plantio de árvores é algo ainda mais simbólico e nos ajuda a devolver qualidade do ar e de vida às pessoas”, acredita.

VIU ESSA? Curitiba ganha novo binário nesta terça-feira; confira em qual bairro e ruas

Tanto que, segundo ele, a sensibilização chegou aos colaboradores, que também recebem doação de mudas, e aos moradores do entorno da sede, que pedem com frequência que o projeto se estenda até suas ruas e à frente das suas casas. No Dia da Árvore, além do plantio, haverá 300 mudas menores para serem doadas aos interessados – também vindas da produção do Horto – que podem ser retiradas na empresa.

De acordo com o último inventário de emissões de gases divulgado pela cidade, o setor de transportes, com o uso de combustíveis fósseis, é o maior responsável pelas emissões de dióxido de carbono equivalente. “Por isso, medidas como essa são importantes e incentivadas pelo município”, justifica o diretor de Produção Vegetal da Secretaria do Meio Ambiente, José Roberto Roloff.

Mão na massa

Iniciado em outubro do ano passado, o projeto já promoveu rearborização viária em cinco ruas próximas à empresa. “Fomos muito bem recebidos pela equipe do Horto Municipal, que nos deu todo o suporte, quando ainda tínhamos dificuldade em entender a distância entre as árvores e abrir os berços na terra para o plantio”, conta a auditora de Qualidade e Meio Ambiente da empresa, Renata Saurin Felin.

LEIA TAMBÉM – Como serão os primeiros dias da primavera? Ciclone pode pintar no Paraná? Veja a previsão!

Com o passar dos meses, uma máquina de perfuração de terra foi adquirida para abrir os berços e tornar o trabalho mais eficiente, o que resultou no plantio de 104 árvores. Renata destaca a participação maciça dos mais de mil colaboradores, incluindo os mais de 40 menores aprendizes.

Funcionários da empresa fazem o plantio das mudas. Foto: Levy Ferreira/SMCS

Para o gerente de manutenção predial, Paulo Renato Tissi, um dos responsáveis pela operação do projeto, inspirar as novas gerações a colocar a “mão na massa” é importante. “Mostrar para eles o cuidado com a terra, o plantio do começo ao fim, ajuda no aprendizado de todos”, acredita o profissional que já tem 37 anos de empresa.

O eletricista Alaelson Prestes, com sete anos de Rimatur, às vezes troca as ferramentas pela máquina de abrir os berços. “Quando recebi o convite, fiquei muito feliz. Abrir os berços com a equipe é muito bacana e, com certeza, vou contar sobre a minha participação com orgulho para os meus filhos e netos”, diz.