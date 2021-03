A fiscalização realizada pelas equipes da Ação Integrada de Fiscalização Urbana (Aifu), na noite de sexta-feira (19), terminou em seis autos de infração e R$ 65 mil em multas. Os estabelecimentos descumpriram as regras da bandeira vermelha em Curitiba e funcionavam de forma irregular. Entre os estabelecimentos fiscalizados estavam distribuidoras de bebidas, tabacarias, bares e lanchonetes. Além das multas, os locais tiveram que fechar as portas. A Aifu também investigou uma denúncia de festa clandestina, mas não havia nada no local informado.

LEIA TAMBÉM – Curitiba segue em lockdown e bandeira vermelha por mais uma semana

Segundo a prefeitura, na Cidade Industrial (CIC) as equipes flagraram uma distribuidora de bebidas e tabacaria em atividade fora do horário e desrespeitando a suspensão da atividade. Os estabelecimentos tiveram que paralisar as atividades e foram multadas no valor de R$10 mil cada.

Pelos mesmos motivos, a Aifu interditou e autuou em R$ 20 mil outra distribuidora de bebidas e tabacaria no São Braz. Nas Mercês, um bar foi autuado em R$5 mil e, no Batel, uma tabacaria foi paralisada e autuada em R$10 mil.

As equipes também estiveram em um endereço no Campo de Santana para verificar denúncia apresentada pela população de uma festa clandestina. Não havia atividade no momento da vistoria.

Segundo a prefeitura, entre a segunda-feira (15) e a madrugada de sábado (19), foram 200 vistorias, das quais 61 terminaram com a interdição dos espaços e 57 autos de infração lavrados, somando R$ 370 mil em multas.

Desde o início da vigência da Lei 15.799/2021, em 5 de janeiro, foram vistoriados 1.073 estabelecimentos, dos quais 305 tiveram as atividades paralisadas e 622 autos de infração foram lavrados, somando R$ 7.492.850 em multas.

As vistorias são pautadas na Lei 15.799/2021 e no novo Decreto 600/2021, que entre outras medidas restringe a circulação de pessoas no período das 20h às 5h, em espaços e vias públicas. Apenas podem circular nesses horários quem busca atividades ou serviços essenciais ou em casos de urgência. O decreto também mantém em funcionamento apenas atividades essenciais como supermercados, padarias e postos de gasolina, entre outros, com horários restritos e exigência de cumprimento do Protocolo de Responsabilidade Sanitária e Social.

A força-tarefa da Aifu é formada por equipes da prefeitura e Governo do Estado que circulam pela cidade para vistoriar e coibir situações de desobediência às regras sanitárias mais restritivas e evitar a transmissão do coronavírus (covid-19).