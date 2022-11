Agentes da Superintendência de Trânsito (Setran) estão orientando pedestres e motoristas que estiverem próximos da Parada da Diversidade, que acontece nesta terça-feira (15) no Centro Cívido de Curitiba. O primeiro bloqueio ocorre a partir das 11h, uma hora antes do início da concentração do público na Praça 19 de Dezembro para o início da marcha.

O acesso à Rua Barão do Serro Azul pela Rua Inácio Lustosa vai permanecer bloqueado até às 19 horas, previsão de término do evento.

Confira abaixo, as ruas que serão bloqueadas ao trânsito em Curitiba: